¡Atención! Joe Biden confirma que Estados Unidos dio de baja al máximo jefe de ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que el ejército de su país habría abatido durante la noche del pasado miércoles al máximo jefe de Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

El mandatario aún no ha confirmado cómo fue la operación, que ya se cataloga como una de las más importantes en la actualidad del mundo, y aseguró que sobre las 9:30 de la mañana dará más detalles sobre «una exitosa operación antiterrorista en el noroeste de Siria para proteger al pueblo estadounidense y hacer del mundo un lugar más seguro», según lo detalló la Casa Blanca.

Por su parte, el presidente indicó, por medio de un comunicado, lo siguiente: «Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista (…) gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi».

De momento solo se conoce una fotografía, y es la de la cúpula militar junto al presidente y a la vicepresidenta, mientras observaban la operación.

En desarrollo.

Para leer más noticias internacionales, ingrese aquí.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022