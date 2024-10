A Yailin le desean «muerte» fans enfurecidos quienes no creen que sea atacada y lo Tekashi es un contenido viral de ambos para ganar dinero.

Los fans de «Yailin La Más Viral», siguen encendiendo las redes con una frenética locura de desearle la muerte. Inicialmente expresaron a la cantante e influencer dominicana “Tienes que revisarte más ahora que tienes una niña”. Después su sonado pleque plaque por violencia doméstica con su pareja Tekashi 6ix9ine, no entienden porque publica imágenes y contenido al lado de él. Ya que su nuevo video «después que imploraba a gritos que le ayudaran» ella muy orgullosa comparte un video producido y dirigido por el polémico Tekashi. Bad Bxtch «Perra Mala» que dicen quienes lo han visto «tiene la locura y sello del rapero». Con más 3.9 millones de visualizaciones en menos de dos días, los fanáticos que le desean «una pijama de madera» hablan de la «brillante actuación».»No queremos saber de ti ya«.»Vas en declive ¡ estás perdiendo más de lo que imaginas, la vida no es un relajo y los fans tienen sentimientos». Son algunos de los mensajes. Pero otros más fuertes le declararon que «Mañana será tu entierro» y «Tú crees que la vida es un relajo… »

Yailin actua y se reconcilia.

Los gestos del video y otros apartes dicen que son los mismos de «Tekashi». El vaticinio de Alofoke se cumplió cuando aseguró que «lo que podía suceder en los próximos días que es que Yailin y Tekashi se reconciliaran, y que había una gran posibilidad ya que ella está en una situación bien vulnerable, ella no tiene control» quien tras su salida de la cárcel «le dijo que estaba confundida». Recordemos que «ella no puede salir del país hasta que vea al juez el 13 de enero; y que no sorprendieran que ella regrese con Tekashi» lo recalcó varia veces el locutor. Algo que realmente está pasado en la actualidad y que enero 2024, tendrá un nuevo capítulo.

