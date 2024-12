A veces hay que morderse la lengua

Una vez le escuché a un profe que “el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice”, y esa frase la convertí en una regla personal para medir lo que quiero decir antes de decirlo. Son esclavos el hijo que le responde “no le importa” a la mamá, el esposo que dice que va a salir con unas amigas, y el concejal que va a pedir puestos para sus amigos en plena sesión del concejo, todos hubieran dado lo que fuera por morderse la lengua.

En un mundo de redes sociales, en el que lo que decimos lo dejamos grabado en piedras digitales, lo que decimos no está limitado a nuestras palabras, también cuenta lo que compartimos, lo que publicamos; esa noticia que de buena fe queremos que la gente conozca, el vainazo en una pelea de comentarios para sentir que ganamos, hasta un “me encanta” en una foto inconveniente, cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra.

No faltan los que justifican su visceralidad al expresarse con decir que son muy sinceros, que “no tienen pelos en la lengua”, no les importa las consecuencias, como tampoco les importa si con eso se están clavando el cuchillo ellos mismos o iniciando una cacería de brujas, son unos verdaderos antisociales de la comunicación.

Para algunas personas morderse la lengua debería ser un mantra de vida, una pausa para pensar realmente sobre el verdadero alcance de lo que están a punto de decir, en especial cuando sus voces resuenan más fuerte, sea porque llega a una mayor cantidad de personas, o porque sus comentarios pueden impactar directamente sobre la vida de la gente. Lastimosamente, hay personas que son tan malintencionadas a la hora de decir cualquier cosa, que para ellas morderse la lengua no es una opción, porque como decía un amigo, si se la muerden se envenenan.

Pero es que dependemos de nuestras relaciones con el otro, y lo que decimos constituye la herramienta más directa para formar ese vínculo. En cualquier entorno en que tengamos que interactuar con alguien, el otro se comporta con nosotros dependiendo de lo que digamos. Por eso, a la manera de Pavlov, hemos aprendido por condicionamiento que hay cosas que se pueden decir y otras que no, pero ¿es esto acaso una forma de engañar?

Yo soy de los que prefieren pensar que se trata de una muestra de discreción, aunque me cueste quedarme callado y a veces lo sienta como autocensura, en especial con lo que digo en redes, porque allí las palabras son eternas, y se trata de un terreno en el que te sacan de contexto o se quedan con una versión incompleta fácilmente. No es que sea incapaz de mantener una postura o sea un hipócrita, sino que con las que me han pasado, para qué casar una pelea innecesaria. Por eso es que a veces prefiero morderme la lengua.

