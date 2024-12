A Shakira "le están arrastrando el ala" un ex jugador NFL.

A Shakira «le están arrastrando el ala un ex jugador NFL» de acuerdo a una infidencia de una amiga de la barranquillera y fotos en redes sociales.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Se ha filtrado que el nuevo amor de la cantante es Julian Edelman ex jugador profesional de fútbol americano y quien militó toda su carrera en los New England Patriots de la NFL. Noticia que se suma a que «Las Mujeres No Lloran» su álbum se estrenará el 22 de marzo. Una foto del deportista y Shakira está rodando en redes y portales hablan que su nuevo amor es 10 años menor que ella.

«Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso». Shakira

Lo que se sabe de Shakira y su interés amoroso

La historia es que Shakira y Julian Edelman estuvieron juntos celebrando su cumpleaños, según Tanya Charry amiga de Shakira. Fue ella quien soltó la lengua al afirma según el espacio de «El Gordo y la Flaca». Relatando que, «varios infiltrados [en la fiesta de la cantante] los vieron bastante cariñosos y que, incluso, ni siquiera se preocupaban por esconder su cercanía«.

De acuerdo a Charry que tiene todo el aval para confirmarlo como periodista y PR de estrellas “reafirma que él está superinteresado” en la colombiana. Revelando que «ha viajado varias veces a Miami a visitarla. Además le acepta los acercamientos, «a pesar que su hijos son su primer orden y la nueva gira, que arrancaría en mayo” no la han distraído para recibir afecto.

El instagram de Shakira

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)



El carrusel en instagram de Shakira, comparte con detalle quiénes la acompañaron a celebrar su noche de cumpleaños. Allí se ve a Julian Edelman, sonriendo y generando emociones. Mientras en redes del jugador no hay referencia a la cantante y su cumpleaños. Despertando curiosidad que si tiene una vida social de celebridades donde en una de sus salidas de noche; se ve al lado del actor Miles Teller.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julian Edelman (@edelman11)

«Las Mujeres No Lloran»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

En el cotilleo español, hablan que el amor de la colombiana sería el productor argentino Rafael Acaurte, de 44 años.

Lee más noticias de entretenimiento.