«A Piqué lo quieren dice» el Escorpión Dorado de México en una reveladora entrevista en España por las calles en coche.

El Youtuber Alex Montiel quien se mete en la piel del «Escorpión Dorado«, logró una divertida entrevista con Piqué donde Shakira no fue tema de la misma. «Somos hermanos del alma, somos compadres», «Yo le dije que nos fuéramos a echar desmadre con unas barcelonesas que conozco», le dijo el enmascarado a «Despierta América de Univisión dejando en claro que Piqué es muy serio es un «padre de familia«. Lo que más le sorprendió es que la reacción de la gente frente cuando iban en descapotado automóvil la gente siempre tuvo un gesto de buena onda con el ex jugador. Nada de desplantes en Barcelona y dijo que «el espíritu de Shakira si estuvo presente pero sin referencias». La entrevista se realizó hace varias semanas y clara Chía no estuvo presente. Se destacó que es «picoso» y gran persona pues nunca dudó en ofrecer una sonrisa a los fans que lo reconocieron. Curiosamente cuando salen del estacionamiento al encender el radio casi se le chispotea la entrevista porque sonó una canción de la colombiana. Gracias a la distorsión, el «Escorpión Dorado» pudo evitar un mal momento. A Piqué le gusta la música de Peso Pluma se lo confesó.

A PIQUÉ LO QUIERES / ESCORPIÓN DORADO



EL ESCORPIÓN DORADO CUENTA MÁS DETALLE EN MÉXICO



