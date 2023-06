A Madonna y sus hijos los cuida un paisa

Ahora que se habla del regreso de Madonna a su residencia después de su percance de salud, les contamos que un paisa que es su amo de llaves y housekeeper. Él tendrá una misión muy especial: «estar pendiente que la cantante siga las recomendaciones de sus médicos al pie de la letra». Sus hijos saben muy bien de la responsabilidad de este colombiano al que solo llamaremos «Señor X» reservando su nombre y apellido por razones de confidencialidad.

Never be free ‘cause she POPULAR pic.twitter.com/EWSbyG9oTL

— Madonna (@Madonna) June 21, 2023