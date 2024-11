Al influencer mexicano, Luisito Comunica, «la Chule» su ex le saca unos trapitos al sol sobre una posible infidelidad.

Se le calentó el parche a Luisito Comunica por parte de su ex Cynthia Velázquez, mejor conocida como «la Chule» o «Lenguas de Gato». Fue en YouTube Podcast de Untalfredo llamado «Hablemos de Tal» que recoge lo que las mujeres quieren decir. Según ella no quería poner en evidencia a Luisito que vive un verdadero romance con su novia actual Ary Tenorio que lo ha acompañado en su aventuras y los fans la conocen.

La Chule, daba a entender que él le había jugado una infidelidad al cuadrarse con Tenorio, a lo que los haters comenzaron a molestar. Por eso Luisito Comunica, salió en defensa de su actual pareja. “Ary y yo nos conocimos meses después de que Cinthya y yo cortamos, hagan sus cuentas.. Ary y yo nos conocimos noviembre 2019, tal vez finales de octubre 2019 y nos conocimos, ni siquiera que empezamos a a salir” expreso el generador de contenidos saliendo al paso de las declaraciones de su ex.

Para la Chule todo se generó al ver que, una vez que llegó al apartamento que compartían, «vio que sus cosas estaban escondidas, cuando buscaba algo, él respondió que las había guardado para ver como se sentía el espacio sin ella». Además le echó la culpa a la señora del aseo. Para ella algo no estaba bien por unas sospechas y le dijo: » yo sé que tú metiste a alguien a la casa y le dije, me voy a este viaje y cuando regrese vemos qué hacemos, pero ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar contigo. Me rompiste. Bye». Así que Luisito, quiso explicar su versión que ahora es una tendencia en redes sociales. Ellos duraron cinco años de novios.

La Chula Untalfredo «Minuto 36» separación Luisito Comunica