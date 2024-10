¡A los hinchas no les gustó!: Haaland del City intercambió camiseta con Daniel Muñoz en el juego de la Premier

Uno de los sucesos del fútbol es el famoso intercambio de camisetas entre los jugadores. Haaland del City intercambió camiseta con Daniel Muñoz y las redes explotaron.

En la Premier League de Inglaterra, Crystal Palace del colombiano Daniel Muñoz y de Jefferson Lerma se enfrentaba al Manchester City.

El compromiso, que al final terminó con victoria para los de Pep Guardiola 4-2, sin embargo, el resultado no fue de lo único que se habló del equipo del sur de Londres.

Al cierre de la primera parte, una imagen de TNT Sports se robó la atención de los hinchas del Crystal Palace.

La imagen, que no gustó mucho, tiene al hijo de Amalfi, Daniel Muñoz, en el ojo del huracán con los aficionados del equipo que lo recibió para esta temporada.

El encargado de convertir el golazo contra España en el compromiso amistoso, Daniel Muñoz, está en el ojo del huracán.

A los hinchas no les gustó para nada que, al cierre de la primera mitad, en su estadio y en un duro partido, Muñoz se acercara a Erling Haaland y le pidiera la camiseta.

El gesto, que se ha normalizado mucho, cayó como una ofensa entre los aficionados que se desataron en las redes sociales en insultos contra el jugador antioqueño.

Con mensajes como “qué necesidad”, “patetico”, “¿Ni siquiera podía esperar a tiempo completo?. Que jugador tan acabado”, se lee en algunos de los mensajes.

Sin embargo, por los lados de los hinchas colombianos, entendiendo que se trata de nada más y nada menos que Haaland, no dudaron en respaldarlo.

“Con todo respeto por la hinchada pero yo también lo haría”, “Muñoz vio la oportunidad y no la desaprovechó” y otros que indicaron que “ve uno a «deidades» jugando en el FPC que le niegan intercambio a otros”.

La polémica está servida, entre los que lo apoyan y los que lo critican duro por la actitud.

Daniel Munoz swapping shirts with Erling Haaland as the teams headed in at half-time…

@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/C8t8J3QGWs

— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 6, 2024