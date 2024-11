A la cárcel cuatro presuntos AGC, entre ellos alias ‘Pablo’

Alias ‘Pablo’ y tres sujetos más, fueron capturados por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, señalados del cobro de extorsiones y otras acciones violentas en el norte del país.

Se trata de Jhonis José C. E., alias ‘La Máquina’; y Diego Alejandro Ramírez, alias ‘Pablo’, presuntos cabecillas de la organización en la región; y Yulis Mercedes C. B., alias ‘La Enfermera’ y Ever Luis H. C.

A estas personas les fueron incautados dos armas de fuego, ocho proveedores para fusil, 43 cartuchos, cuatro motocicletas, una memoria USB, 8 panfletos alusivos a la organización delictiva, cerca de 200 váuchers de consignaciones y otros documentos que dan cuenta de las amenazas y exigencias de dinero a comerciantes y finqueros del Cesar y Magdalena.

Los elementos de prueba indican que alias ‘Pablo’, al parecer, también se trasladaba a otros departamentos, como Antioquia y Córdoba, para reclutar jóvenes para el componente armado del grupo ilegal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión; y fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones. Los investigados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

