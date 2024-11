A la Cámara de Comercio le tocó explicarle al gobernador por qué no debe subirle los servicios a la gente

Resumen: La Cámara de Comercio de Medellín salió a explicar al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por qué su propuesta de crear un impuesto sobre la energía sería perjudicial para la economía del departamento. En un comunicado, la Cámara criticó la medida, argumentando que las empresas ya enfrentan desafíos complejos y que imponer un nuevo impuesto a la energía no es oportuno ni justo, dada la situación actual de tarifas altas y factores como el fenómeno de El Niño. Además, señalaron que la factura de servicios no debe usarse como mecanismo de recaudación tributaria. A pesar de las críticas de sectores políticos y gremiales, el gobernador mantiene su postura, aunque la propuesta parece no contar con suficientes apoyos en la Asamblea de Antioquia.