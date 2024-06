A JLo la dejaron plantada estrellas de Hollywood en su película biográfica a pesar de algunos cameos de celebridades.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

«This is me now…» la producción cinematográfica de Jennifer López «JLo», sigue dando que hablar entre los que la aclaman y la odian. Lo que ha trascendido es que muchas estrellas, le hicieron el fo para aparecer luego de ser convocadas para nutrir su bio película. Taylor Swift, a quien se le pidió estar se encontraba ocupada con su gira «Eras», y otra que JLo esperaba era Ariana Grande, quien por agenda al parecer estaba metida de lleno en pleno rodaje de Wicked en Londres, siendo las dos de las primeras celebridades en decirle no. La película en la que desnuda su vida está en Amazon Prime y cada video es una muestra de sus tormentos, miedos y vivencias de parejas.

JLo muestra sin reservas



Lo que la puso un poco triste detalló su manager Benny Medina, fue que Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Lizzo, Vanessa Hudgens y Snoop Dogg se sumaron a no acompañarla. Para él «no es que no la quieran a veces es disponibilidad y ajustes de agenda por proyectos». Pero si era una meta tener lo mejor en esta producción. Para sorpresa, Khloé Kardashian, también se retiró por miedo a los ruidos mediáticos. Igual que SZA, Bad Bunny y Anthony Ramos también declinaron la invitación. Dejando más triste a JLo.

A Jennifer la quieren y se lo demostraron

Por fortuna «This Is Me ..Now» tuvo una luz de alegría cuando la cantante llamó a otras estrellas, quienes se sintieron halagadas de ser parte del proyecto como Lin-Manuel Miranda, Billy Eichner, John Leguizamo y Kim Kardashian que comparten créditos además de cameos. Internet Movies Data Base (IMDb), reseña en la casilla de elenco también a Jane Fonda, Trevor Noah, Post Malone, Sofía Vergara, Fat Joe y por supuesto su esposo Ben Affleck como protagonistas de la película.

JLo desnuda su vida



Lee más noticias de entretenimiento.