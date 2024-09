A Jessi Uribe "le arma bochinche" un ex empleado

A Jessi Uribe le arman un bochinche ex empleado calentándole el parche al pedirle que les reconozca dinero de sus ganancias.

En una reveladora entrevista de Jessi Uribe a la emisora La Kalle y su espacio «Me Chimba Conocerte«, compartió que le armaron cartel y bochinche un ex colaborador. Todo parece indicar que actualmente vive situación jurídica que aunque no quiso llamarla como una estafa «lo tiene cabeciado». Se trata de un ex trabajador que lo acompañó en sus inicios y demanda el 50% de ganancias del trabajo de Jessi porque ayudó a forjar su fama. En sus propias palabras el cantante expresó a la emisora sobre el caso. “Se sienten como parte del proyecto de uno, o lo ayudaron a uno. Que trabajaron para uno en algún momento de la vida y que uno no tiene que tenerlos toda la vida. Luego de tantos años lo demandan a uno diciendo que debo reconocerle el 50% de todo lo que me he ganado”. Uribe no es el primero que sufre esto pero es un claro ejemplo que todo debe quedar por escrito de acuerdo empresarios de la música. Desde ya en redes sociales, fanáticos esperan que solucione pronto este bochinche ya que eso le quita concentración para dedicarse a lo que más sabe «cantar y multiplicar sonrisas».

DE MALAS JESSI URIBE



El Dato: La entrevista en La Kalle también sirvió para desmentir que Jessi había tocado en los buses en los inicios de su carrera.

