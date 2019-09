9 colombianos desaparecidos en Bahamas, tras el paso del huracán Dorian

Tras el paso del huracán Dorian por las Islas Ábaco, 9 colombianos oriundos de Cali, estarían desaparecidos en las Bahamas.

Según denunció para medios locales Luz Elena Duque, esposa de uno de ellos, su pareja y ocho colombianos más trabajan en una compañía estadounidense encargada de hacer piscinas y jardines en islas del Caribe. Sin embargo, tras el paso del huracán no se ha podido contactar con ninguno.

“Él estaba en una comisión de trabajo con ocho compañeros más, desempeñándose como líder. Como los otros no hablan inglés quedaban desprotegidos si él salía, entonces como ellos no podían salir él me dijo que se quedaba también allá para poder ayudarlos”, señaló la mujer para Caracol Radio.

La mujer pidió ayuda para contactar a su esposo y a los otros caleños.