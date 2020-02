8 mitos sobre el coronavirus desmentidos por la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en los últimos días una serie de verificaciones a consejos falsos que han circulado como supuestas maneras de prevenir el contagio del coronavirus.

Encuentre aquí 8 mitos sobre la enfermedad desmentidos por la OMS.

P: ¿Lavarme la nariz regularmente con una solución salina puede ayudar a prevenir infecciones del nuevo coronavirus?

R: No hay evidencia de que lavar la regularmente con solución salina haya protegido a la gente de la infección.

P: ¿Comer ajo puede ayudar a prevenir las infecciones de coronavirus?

R: es una comida sana que puede tener algunas propiedades microbióticas, pero no hay evidencia de que comer ajo haya protegido a la gente.

P: ¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el coronavirus?

R: No. Las vacunas contra la neumonía no proveen protección contra el coronavirus. El virus es nuevo y differente. Necesita su propia vacuna.

P: ¿Es seguro recibir una carta o un paquete de China?

R: Sí, es seguro. La gente recibiendo paquetes de China no tiene riesgo de contraer coronavirus. De acuerdo con los análisis previos, sabemos que el coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes.

P: ¿Poner o comer aceite de sésamo bloquea el ingreso de coronavirus en el cuerpo?

R: No. El aceite de sésamo es delicioso pero no mata el virus.

P: ¿Pueden las mascotas domésticas esparcir el nuevo coronavirus?

R: Hasta el momento no hay evidencia de que los animales/mascotas de compañía como perros o gatos puedan infectarse con el virus. De todas formas, es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después de tener contacto con mascotas.

P: ¿El nuevo coronavirus afecta a la gente mayor, o la gente joven es también susceptible?

R: Gente de todas las edades puede ser infectada por el virus. Personas mayores y aquellos con condiciones médicas preexistentes parecen ser más vulnerables a enfermarse de manera severa por el virus.

P: ¿Los antibióticos son efectivos en prevenir y tratar el nuevo coronavirus?

R: No, los antibióticos no funcionan contra los virus, solo contra las bacterias. El 2019-nCoV es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deberían ser usados como forma de prevención o tratamiento.

P: ¿Hay alguna medicina específica para prevenir o tratar el nuevo coronavirus?

R: Hasta la fecha no hay ninguna medicina recomendada para prevenir o tratar el virus. La OMS se encuentra ayudando a acelerar los esfuerzos de investigación y desarrollo con una serie de colegas.