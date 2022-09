El gremio de taxistas en Medellín, anunció que el jueves ocho de septiembre habrá diferentes movilizaciones en varios puntos de la ciudad, para protestar contra los vehículos particulares que prestan servicio por medio de plataformas digitales.

A través de un video, Fredy Escudero, líder del gremio, hizo la invitación a sus compañeros taxistas para asistir a las manifestaciones a partir de las 8:00 de la mañana en Jumbo La 65:

“Muy puntuales allá. Vamos a salir a decir a nivel mundial, no más ilegalidad, no más vehículos particulares prestando servicio público, no más a la indiferencia de la Secretaría de Movilidad, no más a las secretarías de movilidad a nivel nacional, no más a nivel mundial. Medellín en pie de lucha”, dijo en el video grabado y que circula en redes, mientras marcan los vehículos con algunos mensajes alusivos al paro.

