Entran en acción 64 equipos en las copas Libertadores y Sudamericana

Redacción Deportes, 3 abr (EFE).- Sesenta y cuatro equipos de diez países darán comienzo en forma simultánea esta semana, entre el martes y el jueves, a la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana, las más emblemáticas que auspicia la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La sexagésima segunda edición de la Copa Libertadores, que comenzó el 8 de febrero, ya superó tres fases de eliminación directa para completar con cuatro equipos el grupo de 32 que han sido emparejados en ocho zonas.

El torneo de este año, cuya final se dirimirá el 29 de octubre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para consagrar al sucesor del Palmeiras, tendrá 155 partidos.

Cumplidas las tres fases de eliminación previas, ya se jugaron 30 partidos, se marcaron 61 goles y en el camino quedaron eliminados quince equipos.

La fase de 8 grupos reunirá a 5 equipos de Brasil y otros tantos de Argentina, además de 2 representantes por los siguientes ocho países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.

En esta instancia también tuvieron cabida el campeón de la Libertadores de 2021, Palmeiras, y el de la Sudamericana de ese mismo año, el también brasileño Athletico Paranaense.

La principal novedad reglamentaria para esta edición de la Copa Libertadores, así como en la Copa Sudamericana: queda abolida la norma que daba un valor agregado al gol visitante.

Seis equipos pondrán en acción la fase de grupos, que tendrá seis jornadas: en la ciudad argentina de Santa Fe Colón recibirá a Peñarol, en la capital venezolana Caracas se las verá con Athletico Paranaense y en Asunción habrá un superclásico paraguayo pues Olimpia se citará con Cerro Porteño.

La vigésima primera edición de la Copa Sudamericana ya vio pasar 32 de los 157 partidos de su calendario, que reunió a 56 equipos.

En la primera fase del torneo jugaron 32 equipos en pos de 16 cupos: 4 de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los 6 representantes de Argentina y los 6 de Brasil entraron en acción en la segunda fase junto con los 16 supervivientes de la primera y 3 procedentes de la Copa Libertadores.

Antes de la fase de grupos el torneo ya ha registrado 35 goles.

El título de la Copa Sudamericana 2022 se definirá el 1 de octubre en Brasilia.

Tres partidos abrirán este martes la lucha en la fase de grupos. En territorio argentino Banfield recibirá a Santos, habrá un choque de rivales chilenos entre Universidad de Chile y Unión La Calera, y en el extremo nororiental brasileño Ceará se enfrentará con el Independiente de Avellaneda.

–

= Copa Libertadores: primera fecha de la fase de grupos

05.04 Caracas (VEN) – A Paranaense (BRA) Grupo B

05.04 Deportivo Cali (COL) – Boca Juniors (ARG) Grupo E

05.04 Always Ready (BOL) – Corinthians (BRA) Grupo E

05.04 Colón (ARG) – Peñarol (URU) Grupo G

05.04 Olimpia (PAR) – Cerro Porteño (PAR) Grupo G

05.04 Sporting Cristal (PER) – Flamengo (BRA) Grupo H

–

06.04 Deportivo Táchira (VEN)- Palmeiras (BRA) Grupo A

06.04 Indep. Petrolero (BOL) – Emelec (ECU) Grupo A

06.04 Bragantino (BRA) – Nacional (URU) Grupo C

06.04 América Mineiro (BRA) – Indep. del Valle (ECU) Grupo D

06.04 Deportes Tolima (COL) – Atlético Mineiro (BRA) Grupo D

06.04 Alianza Lima (PER) – River Plate (ARG) Grupo F

06.04 Talleres (ARG) – Univ. Católica (CHI) Grupo H

–

07.04 The Strongest (BOL) – Libertad (PAR) Grupo B

07.04 Estudiantes LP (ARG) – Vélez Sársfield (ARG) Grupo C

07.04 Fortaleza (BRA) – Colo Colo (CHI) Grupo F

–

= Copa Sudamericana: primera fecha de la fase de grupos

05.04 Banfield (ARG) – Santos (BRA) Grupo C

05.04 Univ. Católica (CHI) – La Calera (CHI) Grupo C

05.04 Everton (CHI) – Wilstermann (BOL) Grupo D

05.04 Atl. Goianiense (BRA) – Liga de Quito (ECU) Grupo F

05.04 Ceará (BRA) – Independiente (ARG) Grupo G

–

06.04 9 de Octubre (ECU) – Internacional (BRA) Grupo E

06.04 Antofagasta (CHI) – Defensa y Justicia (ARG) Grupo F

05.04 General Caballero (PAR) – La Guaira (VEN) Grupo G

06.04 Fluminense (BRA) – Oriente Petrolero (BOL) Grupo H

06.04 Unión (ARG) – Junior (COL) Grupo H

–

07.04 Barcelona (ECU) – Wanderers (URU) Grupo A

07.04 Metropolitanos (VEN) – Lanús (ARG) Grupo A

07.04 Cuiabá (BRA) – Melgar (PER) Grupo B

07.04 River Plate (URU) – Racing (ARG) Grupo B

07.04 Ayacucho (ECU) – Sao Paulo (BRA) Grupo D

07.04 Guaireña (PAR) – Indep. Medellín (COL) Grupo E