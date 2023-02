[VIDEO] ¡Qué horror! Le dieron más de 25 puñaladas a un hombre, el cadáver lo encontraron en Envigado

En las ultimas horas un hombre fue asesinado salvajemente, le propinaron más de 25 puñaladas.

Video: Minuto30

El hallazgo del cuerpo se registró en la mañana de este 17 de febrero en la vereda Mesetas de Envigado.

Personas en el sitio alcanzaron a contar 25 heridas en el cuerpo del hombre en el pecho, la espalda y el cuello, pero dijeron que podría tener más, también dijeron que tenía un golpe en el ojo.

Al momento de la publicación de esta nota, se desconocía a identidad de la víctima no obstante, se conoció que el cadáver tenía tatuado el nombre: Lucas y un árbol en la mano izquierda, además los nombres Beatriz y Mariana en el lado derecho; tenía también tatuado el texto: «ojos que no me vean, manos que no me toquen» en el dorso y en el pecho tenía dibujado un ángel.

La víctima que podría tener entre 25 y 30 años de edad, tenía una camiseta verde olivo y pantalón negro.

Al lugar llegaron investigadores que realizaron la inspección técnica al cadáver.



Fotos: Minuto30

