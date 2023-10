VIDEO: Con ventas históricas por más de $20 mil millones, Mercados Campesinos celebra sus 35 años

Con una edición más, la Administración Distrital de Medellín, celebra los 35 años de Mercados Campesinos, una estrategia que lleva a diferentes zonas de la ciudad productos frescos y de calidad de 235 agricultores de los cinco corregimientos.

El programa celebra su aniversario con ventas históricas durante el cuatrienio por más de $20.000 millones, superando a las del anterior, cuando la cifra fue de $16.831 millones.

“Desde la Administración Distrital nos sentimos muy contentos con los resultados obtenidos durante el cuatrienio en nuestro programa institucional Mercados Campesinos. Aunque en el año 2022 se reportaron ventas históricas, para este año 2023 esperamos romper el récord. De enero a agosto de 2022, se reportaron ventas superiores a los $4.500 millones. Este año, en el mismo periodo, se registraron ventas por más de $5.700 millones, aumentando más de $1.000 millones que benefician a 500 familias campesinas. Los invitamos a que visiten los Mercados Campesinos y sigamos dinamizando la economía de nuestros productores rurales”, expresó la subsecretaria de Desarrollo Rural, María Clara Álvarez.

El programa tiene cinco modos de comercialización: parques, tienda móvil, vitrina de La Alpujarra, eventos y el canal institucional, estrategia implementada desde 2022 para que las personas comercialicen directamente.

Los 21 Mercados Campesinos se ubican los sábados en Belén, Los Almendros, Cristo Rey, La Floresta, segundo parque de Laureles, Mon y Velarde, San Joaquín, Loma de Los Bernal, San Antonio de Prado, Parque de la Vida, plazoleta Nueva Villa del Aburrá, Country Club, Pilarica y San Germán. Los domingos están en Pajarito, Santa María de los Ángeles, UVA Ilusión Verde, San Antonio de Prado, Parques del Río, La Presidenta y Ciudad del Río.

La tienda móvil cuenta con mobiliario, que tiene la facilidad de instalarse y transportarse en diferentes espacios. Las 12 tiendas están los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos dentro de unidades residenciales en El Poblado, La Mota, Loma de Los Bernal, Barrio Cristóbal y Laureles. Cada unidad tiene asignado un día diferente para hacer presencia con las tiendas.

La vitrina de La Alpujarra se realiza los últimos días de cada mes y tiene, aproximadamente, 70 participantes.

“Pertenezco a los mercados campesinos. Esta estrategia me ha parecido demasiado interesante y muy buena, ya que me permite traer mis productos desde mi finca que está ubicada en Santa Elena hasta acá a La Alpujarra. He podido vender guarapo, ya que nosotros cosechamos la caña de azúcar; también, jugos, limones, fríjol; incluso, he tenido la oportunidad de vender mis plantas. Los invito a que vengan el último día del mes a La Alpujarra”, dijo el productor Santy Úsuaga.

Por la fecha especial, en la plazoleta de La Alpujarra hubo Mercados Campesinos el 13 de octubre, con show de música en vivo y artistas invitados.

