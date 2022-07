Alcaldía de Medellín hará «la inversión más grande de la historia» para la educación

in

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo un importante anuncio en las últimas horas, se trata de una inversión para la infraestructura de los colegios de la ciudad.

«Nosotros no solo tenemos colegios muchos colegios en grave estado de deterioro, sino que también es cierto que esto es el resultado de más de 20 años de cero inversión en esos colegios y por eso, a pesar que no está en nuestro Programa de Gobierno porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña no había nadie que hablara de lo que estaba pasando en los colegios», indicó el Alcalde.

El mandatario dijo que luego de estos 20 años de no inversión, la Administración presentará ante el consejo de la ciudad el proyecto para la inversión de $358 mil millones. Además de las vigencias futuras, es decir una apropiación presupuestal por 319 mil, todo para la inversión en los colegios.

Al dar esta excelente noticia para la ciudad, el Alcalde le hizo una especial solicitud a la comunidad, y es la de evidenciar los problemas, «esto nos permite actuar, nosotros vemos problemas y lo que salimos es a resolverlos, lo que debe hacer toda administración».

Y añadió, «pero que no se les olvide que estos 20 años de no inversión en los colegios que nos toca llegar a reparar a nosotros (…) porque aquí lo que había era un tape, tape, entre varios, en especial, los políticos que estaban acá, estaban dedicados a tapar todo lo que estaba pasando, nada salía en medios, todo lo ocultaban y cuando llegamos nosotros ahí si dicen, vea ahí hay un montón de problemas y además dicen es que es culpa de ustedes, no señores, es culpa de ellos, los que estaban antes y nosotros los estamos resolviendo».

Dato: Según lo anunciado por el alcalde, esta va a ser la inversión más grande en la historia de los colegios de Medellín.

Después de 20 años de no tener inversión, empezaremos a intevenir la infraestructura educativa. pic.twitter.com/woLPIa2owA — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 18, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.