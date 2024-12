Resumen: El Comité contra la Desaparición Forzada confirma la existencia de 20.000 cuerpos no identificados en Colombia y destaca la importancia de seguir investigando y dotar de más recursos a las autoridades para resolver los casos de desapariciones.

20.000 cuerpos no identificados en Colombia: El Comité denuncia y las autoridades verifican los hechos

El Comité contra la Desaparición Forzada ha confirmado la veracidad de la información sobre la existencia de al menos 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá.

En una declaración exclusiva a RCN Radio, los miembros del Comité aseguraron que la información fue corroborada por fuentes oficiales y es considerada creíble. Esta revelación forma parte de las conclusiones preliminares del Comité, que fue presentada a las autoridades del Estado un día antes de su divulgación pública, para permitir la corrección de cualquier error de hecho.

Aunque inicialmente no se hizo una solicitud formal sobre los cuerpos no identificados ni sobre su almacenamiento en el aeropuerto de Bogotá, el Comité destacó que, durante su visita a varias regiones de Colombia, esta información fue planteada de manera repetida por diversas fuentes, incluidas las oficiales. En respuesta a la controversia generada, las autoridades colombianas tomaron medidas inmediatas para verificar los hechos, aunque no encontraron los cuerpos en el aeropuerto.

El Comité ha elogiado la respuesta rápida del gobierno colombiano y ha instado a las autoridades a continuar sus esfuerzos para investigar las desapariciones forzadas y mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. Además, el Comité instó a dotar de más recursos y capacidades a las autoridades competentes para avanzar en la investigación y esclarecer los casos de desapariciones forzadas.

Durante su visita al país, los miembros del Comité se reunieron con autoridades nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil, y víctimas, tanto en Bogotá como en diversas regiones de Colombia, incluyendo Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio. Las reuniones incluyeron visitas a centros de detención, crematorios y cementerios con cuerpos no identificados. En total, se llevaron a cabo 61 encuentros con víctimas y grupos de derechos humanos en 14 departamentos del país.

