Empresas Públicas de Medellín informó que por efectos del fenómeno de El Niño hay interrupción de acueducto en los barrios abastecidos por el circuito Villa Hermosa.

Serán 17.117 los usuarios del circuito Villa Hermosa de Medellín, a quienes se les quitaran el servicio de acueducto desde las 1:00 p.m. de este martes 26 de marzo y hasta las 2:00 de la mañana del miércoles 27 de marzo, debido a los impactos ocasionados por el fenómeno de El Niño.

La planta de potabilización Villa Hermosa continúa hoy con su operación, pero con una restricción de caudal.

La interrupción del servicio impactará usuarios de los barrios Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión, Batallón Girardot, Manrique Central No. 2, El Pomar, Campo Valdés No 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés y Manrique Central No. 1.

17.117 usuarios en Medellín tendrán interrupción de acueducto en las siguientes direcciones:

– De calle 63 hasta calle 66 entre carrera 34 y carrera 45C.

– De calle 66 hasta calle 66E entre carrera 38 y carrera 43.

– De calle 67 hasta calle 72 entre carrera 38 y carrera 44A.

– De calle 76 hasta calle 78 entre carrera 41 y carrera 44A.

– De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 41 y carrera 42A.

– De calle 85 hasta calle 87 entre carrera 42 y carrera 44.

Comportamiento de los embalses del sistema de acueducto

El embalse Piedras Blancas es uno de los tres embalses que abastecen el 94% del sistema de acueducto de EPM y ante la ausencia de lluvias su nivel está descendiendo continuamente registrando hoy el 29,67% de su capacidad de almacenamiento.

Los otros dos embalses son La Fe y Riogrande II, que actualmente registran niveles de 61,60% y 30,58% respectivamente. Las fuentes menores (ríos y quebradas) que abastecen el otro 6% del sistema de acueducto continúan con reducciones considerables en sus caudales, de acuerdo con EPM.

