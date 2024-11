10 localidades de Bogotá estarán sin luz este 2 de mayo

Resumen: Enel Colombia realiza cortes de luz en Bogotá este jueves 2 de mayo por mantenimiento. Afectados: Localidad Fontibón: (especificar barrios) Localidad Kennedy: Barrio Valladolid (entre 7:30 a.m. y 12:00 p.m.) Localidad Puente Aranda: Barrio Pensilvania (entre 9:00 p.m. y 11:59 p.m.) Localidad Santa Fe: Barrio Santa Inés (entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m.) Localidad Engativá: Barrio Paris Gaitán (entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m.) Localidad Suba: Barrio Sabana de Tibabuyes (entre 7:00 a.m. y 5:30 p.m.) y Barrio San José de Bavaria (entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m.) Localidad Usaquén: Barrio Santa Bárbara Occidental (entre 8:15 a.m. y 4:00 p.m.) Localidad Rafael Uribe: Barrio Ingles y Barrio Quiroga Sur (entre 8:00 a.m. y 5:30 p.m.) Localidad Tunjuelito: Barrio Abraham Lincoln (entre 8:30 a.m. y 6:30 p.m.) Localidad Usme: Barrio El Progreso Usme (entre 8:15 a.m. y 10:15 a.m.) Recomendaciones: Verifique si su barrio está en la lista de afectados. Esté preparado para un posible corte de luz durante el horario indicado. Tome medidas preventivas como cargar dispositivos electrónicos y tener linternas a mano. En caso de dudas o emergencias, comuníquese con Enel Colombia.