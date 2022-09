Paz Total: 10 grupos armados iniciaron cese al fuego dice el comisionado de Paz

in

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció este miércoles 28 de septiembre, que ya hay 10 grupos armados que se comprometieron con cese al fuego para unirse al proceso de ‘Paz Total’ planteado por el gobierno nacional.

El funcionario aseguró que las disidencias de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, quien abandonó el proceso de paz heredado del gobierno Santos, y el Estado Mayor Central de las FARC, hacen parte de los grupos disidentes que ingresaron al compromiso.

A la lista también se suman el Clan del Golfo, algunas “oficinas” y las Autodefensas de la Sierra Nevada:

“Cada grupo con su propia identidad y naturaleza y motivación está expresando su disposición de hacer parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido: no matar, no desaparecer y no torturar”, manifestó el Alto Comisionado.

El cese al fuego, por el momento es unilateral, es decir, por parte de los grupos ilegales, por lo que la Fuerza Pública, mantendrá sus operaciones en contra de ellos.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ya ha manifestado su intención de presentar una propuesta a todos los grupos armados para plantear un cese multilateral, que podría incluir a las fuerzas armadas y de policía.

