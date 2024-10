$1.600 millones de pesos en la bolsa del Desafío XX que celebra dos décadas como el reality con sello colombiano y de gran recordación.

Esta noche será histórica en la televisión colombiana por la bolsa de dinero que el «Desafío XX» del Canal Caracol tendrá para los participantes. Serán $1.600 millones de pesos que Andrea Serna como conductora, tendrá para animar a los concursantes seleccionados en la celebración de las dos décadas. El Desafío del año pasado fue el segundo mejor en audiencia, por eso es un formato que llenan de orgullo para que este 2024 rompa el rating de nuevo.

El Desafío XX es el legado de un aprendizaje del Canal Caracol. «Corría el año 2004 y el canal pasaba por un momento coyuntural complicado y nace la necesidad de crear un formato de aventura que fuera creado en Colombia», recuerda Juan Esteban Sampedro el vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión. De esta forma se desprendían de los derechos internacionales de Expedición Robinson programa tuvo dos temporadas convirtiéndose en un gran éxito y que presentado por Margarita de Francisco, pasó a llamarse solo «El Desafío».



Panamá, República Dominicana, El Salvador, Trinidad y Tobago fueron las primeras «Playas Altas y Bajas que conocieron los televidentes. «Para luego embarcarse en un periplo mundial África, llegando a Senegal. Donde el reality llegó a ocho países, incluidos Marruecos y la India. Todo esta listo para el Covid y ahí cambió la historia. «Llega la pandemia. Un día antes de que un grupo de personas se montaran en el avión rumbo a Cap Cana, me llaman y me dicen ‘aborten la misión, no es prudente, bájense del avión’. No hubo Desafío en 2020 y en octubre pensamos. ¿Y si nos inventamos algo que esté blindado, que el Desafío esté aislado, los participantes y la producción estén protegidos?. Así llegamos a este maravilloso lugar con los ‘boxes’ creados exclusivamente para el formato«.

Colombia ganó un protagonismo al irse a Tobia, Cundinamarca donde por su paraje, clima y desarrollo es casi la segunda casa de Caracol. Curiosamente, «se tenía adelantada propuestas en Malta, un Desafío medieval» para celebrar los 20 años. Pero la presentadora Andrea Serna, los bajó de la nube y propuso Colombia. «Celebra con colombianos y en grande … de esta forma se espera que 32 colombianos pasen en el Desafío XX».

De acuerdo a Sampedro después de elegirlos «hubo otra convocatoria, también de superhumanos, pero gente normal, con profesiones comunes, que trabajan en plazas de mercado, médicos, esteticistas. Cuatro de ellos van a venir a vivir la experiencia del Desafío, a hacer las pruebas y su victoria o derrota impacta a los equipos» a partir de esta noche donde se anunciará la bolsa de premios de $1.600 millones. Estos cinco días, los televidentes serán sorprendidos con lo que se tiene preparado.



