Zidane dio un ‘guiño’ sobre dos fichajes que podría confirmar a última hora el Real Madrid

Kylian Mbappé… Paul Pogba… Neymar… muchos son los nombres que por estos días suenan como posibles ‘fichajes estrella’ del Real Madrid por estos días, pero ninguno de ellos ha sido confirmado por el club ‘Merengue’.

Debido a las recientes lesiones de varias de sus figuras, incluyendo a James Rodríguez, el entrenador Zinedine Zidane habló sobre la posibilidad de que sea confirmado un fichaje a última horas y aunque no dio nombres, sí dio ‘pistas’.

“Hasta el lunes noche puede pasar de todo, una bomba o dos, veremos”, aseguró Zidane en rueda de prensa al ser cuestionado sobre la plantilla con la que dispone y sobre el posible cierre del mercado de fichajes para el equipo.

Sobre estar conforme o no con la plantilla que tiene el estratega francés aseguró que hasta el 2 de septiembre pueden cambiar las cosas, pero resaltó que con la plantilla que tiene no puede quejarse, “si me quejo mejor me cambio de trabajo”, aseguró.