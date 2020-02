“Zapatero a tus zapatos”: Líder del Paro Nacional le pide a Gustavo Petro no desorientar a la gente

El presidente de la Confederación General del Trabajo-CGT-, Julio Roberto Gómez, se refirió a los comentarios que ha realizado el senador Gustavo Petro, en los que convoca a adelantar las jornadas de Paro Nacional para el mes de febrero, y fue tajante, explicando que eso no le compete al congresista.

Gómez aseguró sentir respeto por el congresista, pero aseguró que él no se mete a la oficina de él para indicarle qué debe hacer como senador, por lo que le pidió que no interfiriera en el Paro Nacional, para que no confunda a las personas.

El presidente del CGT resaltó que la próxima movilización se mantendrá firme para el mes de marzo.