«¿Creen que me afectará un cacho?» Yuranis León causó controversia con afirmaciones sobre su matrimonio con Mr Black

La cantante Yuranis León, siempre se ha caracterizado por hablar fuerte y firme sobre las criticas, ahora, la cantante habló sobre las infidelidades de su pareja en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde usualmente la cartagenera interactúa con sus seguidores, Yuranis decidió abrir la caja de preguntas y respuestas, donde un seguidor le pregunto sobre las infidelidades de su esposo, el reconocido cantante de la champeta Mr Black.

«Tan tóxica y lleva cacho jajajaja», Yuranis, sin pensarlo dos veces decidió responder a ese comentario con la forma que tanto la caracteriza.

«Desde que conocí a Edwin tuve claro el lugar que quería en su vida y no lo quería de gratis, lo quería ganado, sudado y luchado, como la mujer berraca que soy, y lo logré, tanto que llevé mi unión a una iglesia… ¿Creen que me afectará un cacho o alguien que quiera ser plato de segunda mesa? El trabajo y la función que tengo en la vida de mi esposo es de años, desde el tiempo donde no teníamos para comer, desde que cuando llovía se nos inundaba la casa, mujeres así difícil vuelven a salir», dijo.

Yuranis León habló sobre las infidelidades de Mr Black.

Durante 11 años, Yuranis ha sido una mujer entregada a su familia y a los compromisos que tiene su esposo, pues ella también es la manager de Mr Black y «no permitirá que su felicidad sea arrebatada por nadie más».

