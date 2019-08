YouTube está probando su nuevo diseño y no le ha gustado !A NADIE!

La plataforma de videos YouTube está probando la implementación de un nuevo diseño para su página y los usuarios ya se están quejando en otras redes sociales, pues al parecer está perdiendo privacidad.

El foco de la discordia es el nuevo diseño de la página principal en su versión desktop, es decir, para los computadores convencionales. La idea de la plataforma es que este se parezca al que tiene actualmente la versión que se ve en los dispositivos móviles, sin embargo, lo han hecho con cuadros más grandes que reduce la navegabilidad y según varios usuarios, su contenido está más expuesto.

“@YouTube WTF, ¿está esto ampliado? Estas ya no son miniaturas, son índices. YO NO SOY CIEGO. Esto no es divertido, @YouTube. Lo siento, pero esta es la peor actualización que he visto y ahora la página de inicio es inutilizable, no puedo ver las miniaturas tan grandes que me duelen los ojos en este momento. No puedes hacer que todo sea gigantesco, porque ahora todos a mis espaldas pueden ver mi página de inicio”, comentó uno de los usuarios indignados a través de Twitter.

Al parecer la iniciativa de la red social de videos más grande del mundo se da para “mejorar la experiencia”, pero está logrando todo lo contrario. Este sería el nuevo diseño: