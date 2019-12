¡Yo tampoco me quiero morir sin cantarte! el trinazo de Silvestre Dangond

El cantante de vallenato Silvestre Dangond mostró su lado más cálido hacia sus fans en un trino que provocó buenas sensaciones en sus seguidores.

Y es que una fanática escribió: “No me quiero morir sin haber ido a un concierto de Silvestre Dangond”, quizás sin pensar que el mismo artista lo leería.

Pero no fue así, pues el sí que lo leyó y hasta le respondió que tampoco se quiere morir sin cantarle.

Yo tampoco me quiero morir sin cantarte! https://t.co/9kPxruGRy0

Dicha respuesta le valió los reconocimientos de cientos de sus seguidores.

Por eso es que uno admira y quiere a este hombre. Siempre tan carismático y sencillo. He tenido la oportunidad de verlo en dos conciertos y wow. Es súper ! 👏👏👏👏👏😍🙏

Yo sí pude ir aun concierto tuyo y fue lo mejor,estuviste increíble me encanta como cantas y esa energía arroyadora q tienes,Juro no perderme ningún concierto tuyo cuando vengas a mi ciudad por q me encanto,silvestre te quiero con todo mi corazón

Paola cañón silbestrista de❤️

— Paola Cañon😘 (@PaolaCaon8) December 11, 2019