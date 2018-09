“Yo soy un falso positivo más en este país”: Liliana Campos, ‘La Madame’

Minuto30.com-. Liliana del Carmen Campos, mejor conocida como ‘La Madame’, le concedió una entrevista a El Heraldo en la que habló de su caso, criticó a la Fiscalía y manifestó que sueña con crear una fundación.

Campos, quien se encuentra recluida en la cárcel de mujeres de San Diego, en Cartagena, es señalada de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución.

“El primer día que llegué a la cárcel me decían que me iban a quemar el pelo. Ahora todas me adoran”, le contó a la periodista de El Heraldo la mujer de 47 años de edad, quien también narró detalles sobre el momento de su captura, el pasado 29 de julio.

“Yo pensaba todo el tiempo que esto estaba relacionado con una extradición a Estados Unidos. Cuando veo que abren el clóset y empiezan a coger mis gafas, tengo 48 pares, y las meten en un bolso de 18 millones de pesos, y hasta un collar de pantera costosísimo, es cuando me doy cuenta de que se trataba de otra cosa”.

Explicó ‘La Madame’ que precisamente una condena de cuatro años de prisión, que pagó en Estados Unidos por narcotráfico, es lo que la hizo mantenerse alerta durante el operativo de captura en Cartagena.

Le dijo al diario que aún no entregará detalles de la defensa que usará para demostrar, según ella, su inocencia, sin embargo, calificó el actuar de la Fiscalía como los “montajes más descarados”.

“Mi caso es un circo, le faltan los payasos. Yo soy un falso positivo más en este país”, aseguró.

“Unas semanas antes de la captura llegué de Europa y me fui para Barranquilla, a pagar unas fotomultas con una agencia que te ofrece hacer el trámite y descontarte dinero. El señor me dice vamos a sentarnos, y yo le doy el menú para que pida algo de comida porque yo no había almorzado y tenía hambre. Y ese es el video que tiene la Fiscalía, donde yo, supuestamente, ofrezco el catálogo de mis chicas”, manifestó ‘La Madame’, quien es madre de tres hijos y, según El Heraldo, está criando a una nieta de 5 años de edad.

Jugosas propinas

En la entrevista concedida a El Heraldo, Liliana Campos se refirió a cómo nació su idea de negocio. Explicó que organizar grandes y costosas fiestas, que le dejaban millonarias comisiones, era más rentable que tener un cabaret o prostituir mujeres exclusivamente.

“Yo no me iba a quemar las pestañas, no iba a pagar un vestido de 500 mil pesos y tacones de 200 mil para que me pelaran el cobre con cualquier 200 o 300 mil pesos. Yo iba por lo mío. La mínima propina que recibía Liliana Campos era de 5 millones de pesos”, narró la mujer, incluso, contó que en una ocasión recibió de un grupo de extranjeros una propina de 35 millones de pesos.

“Mi potencial nunca han sido las chicas. Yo soy empresaria. Yo alquilo yates, penthouse, casas. Yo traía los grupos. Me especializo en organizar fiestas, cumpleaños, despedidas de soltero. Te pongo un ejemplo, yo me ganaba alquilando una casa hasta tres millones diarios, porque yo la alquilaba de lunes a jueves, o de jueves a domingo en $16 millones, y yo pagaba 12”, añadió.

Según ella, el delito que debería imputársele sería evasión de impuestos. “Yo te puedo decir que le hice fiestas al hermano de la reconocida actriz Lindsay Lohan, a jugadores de la MLB”.

Confesó además que está enamorada y piensa casarse pronto.

Una fundación, su sueño

Contó ‘La Madame’ que no considera como un castigo su entrada a la cárcel, sino como una prueba. “Los medios y todo el mundo se han encargado de hablar de mí como si fuera un monstruo, como si fuera una depredadora. Nadie se ha interesado por la otra cara, la de Liliana”.

Insistió en que en su ‘negocio’ no ha usado menores de edad, y que todas las jóvenes que trabajaron con ella lo hicieron voluntariamente.

“Jamás he trabajado con menores. Nunca he tenido en mis grupos ni siquiera chicas de 18 años. Para mí eso es sagrado, yo soy defensora de los derechos de los menores. Las chicas que iban a mis eventos lo hacían por su voluntad. Ellas me escribían o me contactaban por teléfono”, agregó.

Finalmente, manifestó que desea crear una fundación, a la que llamará ‘Persiguiendo Sueños’, con la cual, según ella, apoyará a las mujeres reclusas y a aquellas que han caído en las drogas o en la prostitución.