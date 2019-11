“Yo soy profesional y a mi, como a cualquier entrenador, me ilusiona llegar a Nacional”: Leonel Álvarez

Leonel Álvarez se refirió nuevamente a la posibilidad de llegar como director técnico a Atlético Nacional en un futuro, donde los hinchas lo consideran como ídolo por el título de la Copa Libertadores pero otros lo catalogan como traidor por haber dirigido a Independiente Medellín.

En entrevista para el programa Fox Sport Radio Colombia, el estratega declaró que le gustaría dirigir en un futuro al ‘Verde’, afirmando que “yo soy profesional y no solamente a mí, sino a cualquier entrenador, le ilusiona llegar a Nacional, pero bueno llegará el momento”.

Complemento asegurando que no solo le gustaría dirigir al ‘Rey de Copas’, sino a otros equipos colombianos como Millonarios o Santa Fe pero argumentó que todo depende del proyecto, “a mi me gusta un proyecto serio, no uno de 6 meses”.