Yeib¡Ayúdanos a encontrarlo! El pitbull Yeikob se perdió en Itagüí y su familia lo busca desesperadamente

Resumen: Si usted tiene a Yeikob en su poder, lo ha visto deambulando o conoce a alguien que lo haya rescatado, por favor comuníquese de inmediato al WhatsApp de contacto
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Yeikob, un hermoso perro de raza Pitbull, color café, que se extravió recientemente en el municipio de Itagüí.
Últimos rastros
Según el reporte de sus dueños, Yeikob se perdió inicialmente en Calatrava, sector de El Rosario, municipio de Itagüí. Es posible que se encuentre desorientado o tratando de buscar el camino de regreso a casa.
¿Lo ha visto o lo encontró?
Si usted tiene a Yeikob en su poder, lo ha visto deambulando o conoce a alguien que lo haya rescatado, por favor comuníquese de inmediato al WhatsApp 304 470 3882
La familia está muy preocupada y espera encontrarlo rápido.
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