“Ya no hay estrellas, ni personas que sobresalen por su talento”, explosiva la Negra Candela en Acceso

La periodista colombiana Graciela Torres, más conocida como ‘la negra candela’, estuvo en el programa Acceso del canal WIN durante la noche del martes.

Explosiva, como siempre, ‘la negra candela’ le contó a César Augusto Londoño, anfitrión del programa, algunos apartes de su vida y dejó declaraciones importantes.

Torres le dijo a César que durante el ejercicio de su profesión llegó a recibir muchas amenazas: “Me empezaron a llegar coronas e invitaciones a mi funeral, ese fue un momento emocional muy fuerte…”. Sin embargo, apuntó que: “Yo he hecho lo que he podido y no lo que he querido, porque me hubiera gustado denunciar un poco de historias que sé que son verdad…”.

También habló sobre la farándula local dejando una declaración fuerte: “Ya no hay estrellas, personalidades ni personas que sobresalen por su talento sino por sus cosas adicionales…”.

Finalmente habló sobre el periodismo y su influencia en las redes sociales: “me gustan los periodistas que meten el dedo en la llaga… las redes no han influido en el tema de la verdad, la han distorsionado…” .