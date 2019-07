“¿Y LOS PEZONES?”, se preguntan los fans de Natti Natasha con su última foto en vestido transparente

La reguetonera Natti Natasha sorprendió a sus fans con un look rojo muy transparente, pero lo que más inquietó a sus seguidores en Instagram fueron sus pezones.

En la imagen Natti se ve regia en su malla roja que muestra su ropa interior de encaje y que combinó con una boina de cuero, unos guantes y un abrigo del mismo tono, mostrando una manzana muy provocativa, imagen que tiene a más de uno suspirando y abanicándose.

Pero hay un asunto que tiene inquietos a gran parte de los 16 millones de seguidores que tiene la cantante: ¡SUS PEZONES! Para ser un outfit tan transparente que prácticamente no deja nada a la imaginación, algo de ellos se tenía que ver, pero no, no se visualiza nada y muchos critican el posible retoque digital que tiene la foto.

No sabemos si a Natti le hicieron photoshop o fue cuestión de maquillaje, lo cierto es que se ve despampanante y ella está “en búsqueda de su Adán”, tal y como escribe en la imagen que ya cuenta con más de un millón de likes.