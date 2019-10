La fallecida cantante estadounidense Whitney Houston y la banda británica Depeche Mode figuran entre los 16 artistas y grupos nominados a entrar en 2020 en el Salón de la Fama del Rock & Roll, indicó este martes la institución en un comunicado.

Junto a Houston, que es candidata por primera vez a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, también se estrenan como aspirantes Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., Soundgarden, T. Rex y Thin Lizzy.

En cambio, Depeche Mode, que suma con esta su tercera candidatura para optar al Salón de la Fama del Rock & Roll, encabeza la relación de artistas y bandas que ya fueron nominados en anteriores años y que repiten en esta ocasión: Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Nine Inch Nails, Rufus featuring Chaka Khan y Todd Rundgren.

El requisito fundamental para poder acceder a este prestigioso club estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años.

Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll, votarán para escoger a los premiados de 2020.

En el proceso de elección también podrán participar los seguidores de la música a través de una votación en internet disponible en el sitio web de la organización.

Los nombres de los homenajeados en 2020 en el Salón de la Fama del Rock & Roll se darán a conocer en enero del próximo año.

La ceremonia de tributo a los escogidos finalmente para acceder a esta institución se celebrará el 2 de mayo de 2020 en el Public Auditorium de Cleveland (EE.UU.), la ciudad en la que tiene su sede el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Def Leppard, Janet Jackson, Radiohead, Roxy Music, Stevie Nicks, The Cure y The Zombies fueron los siete artistas y conjuntos que se impusieron en la última votación del Salón de la Fama del Rock & Roll y que, de esta forma, entraron en 2019 en esta institución. EFE