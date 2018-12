“Voy a controlarme”: El alcalde de Bucaramanga tras su ordeno de reintegro

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se refirió sobre la suspensión de su cargo luego de agredir a un concejal. Al alcalde le levantaron el castigo impuesto y dice que se controlará ante este tipo de situaciones.

Hernández había sido suspendido por tres meses por darle un golpe a Jhon Claro tras una discusión. “No me hicieron el debido proceso, violaron todo eso, no me dejaron mi abogado de oficio”, aseguró Hernández.

Una tutela, fallada a favor ordenó su reintegro.

“Voy a controlarme en hacer de pronto agresiones físicas contra alguno de ellos como la hice, pero yo sigo al mismo tiempo atacando todos los códigos de comportamiento de la politiquería que no solamente se roban Bucaramanga, sino que se están robando a Colombia”, añadió