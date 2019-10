Voto conciente, voto seguro

Se acerca una nueva contienda electoral en la que estaremos eligiendo a los dignatarios locales desde el orden departamental y municipal, en cada sesión de votaciones aparecen una baraja de candidatos que intentan captar la atención de los ciudadanos intentando ornamentar sus planes de gobierno de la mejor forma posible, para permitirles capturar electores y cumplir con sus objetivos en el tema de curules.

Históricamente Colombia ha sido un país que se ha caracterizado por ser poco analítico en el momento de ir a las urnas y adolecemos de memoria que nos permita generar recordatorios importantes para no repetir historias de las cuales periódicamente nos estamos lamentando. La baraja de candidatos es variada, algunos manifiestan su interés por la seguridad, otros por la salud, algunos se orientan hacia grupos específicos de interés como los comerciantes, o los religiosos, etc. y como dirían comúnmente: “Para gustos, los colores”.

Es importante que como ciudadanos dejemos la indiferencia que es la que nos ha ido consumiendo paulatinamente y que se convierte en la causa directa de las inequidades, problemas sociales, económicos, de educación y demás situaciones que nos afectan a todos los Colombianos. Para ello, les extiendo la invitación a conocer los candidatos a detenerse a leer sus propuestas, conocer su historia y llegar a las urnas el 27 de Octubre con un voto consiente.

Sé que no ha sido el tema de mis columnas, pero también por los animales considero de vital importancia que se tome en cuenta el entorno político actual. Gracias a muchos ciudadanos que nos hemos dedicado por varios años a alzar la voz por los animales, hoy por hoy, se han gestado proyectos legislativos que han ido amparando paulatinamente la vida y dignidad de los animales.

Aunque aún falta mucho trecho por recorrer, los avances ha sido notorios y puedo ratificarlo tras doce años de trabajo ininterrumpido por los animales. La voluntad política ha sido importante para alcanzar los logros que se han presentado a lo largo y ancho del país, particularmente a nivel local en Medellín, esta voluntad y el clamor de los defensores de animales ha logrado ubicar a la ciudad como pionera en temas que de la dignificación de los animales se refiere.

Es importante por tanto, garantizar la continuidad de todos los programas que se han gestado y de igual forma, encontrar dignatarios que estén comprometidos con estos temas y para ello, no basta con una publicidad hermosa al lado de un animal que “evidencie” el respaldo a las políticas a favor de los animales, sino conocer de primera mano el recorrido del candidato, sus propuestas y planes de gobierno para tener la certeza que el voto que se quiera dar por los animales no humanos, no va a ir a saco roto sino que de verdad va a constituir un cimiento para el cambio de cultura y conciencia que se quiere lograr a favor de los animales.

En este orden de ideas, los invito a revisar los candidatos a las diferentes corporaciones. En el Concejo de Medellín, por ejemplo, es importante darle continuidad a la Bancada animalista; el conocimiento y la experiencia son vitales en el orden de la continuidad de las políticas públicas en este sentido; es necesario que personas que han pertenecido a la Bancada y que cuentan con el conocimiento necesario, puedan garantizar su permanencia para poder dar la lucha no sólo en la pugna por nuevos acuerdos, sino también por la preservación y por qué no, ampliación del presupuesto ya existente para los animales; Esto garantizaría tranquilidad y nuevas metas para ellos.

Dentro de la lista de aspirantes, existe quien cumpla con ambos requisitos. A nivel de Asamblea es poco el avance que se ha tenido en la materia, por ello sería gratificante que llegaran personas conocidas en el entorno de la legislación animal que pueda darle al departamento un aire nuevo y logre coaliciones que permitan ordenanzas incluyentes para los animales de los 125 municipios de Antioquia, algo de lo cual adolecemos en la actualidad.

Ambos corporados requieren de un dignatario que esté comprometido con el tema; Es fácil visualizar a nivel departamental cuales de ellos tienen claro la importancia de los animales a nivel de sociedad, no es tema de gran investigación, pues tan solo revisando sus propias familias, podemos ver quienes tienen no sólo como bandera programática, sino como interés particular en sus vidas a los animales, en el marco de la familia multiespecie; incluso, quienes han tenido el tiempo y la disposición para ayudar animales a muto propio y que en otras instancias de su experiencia pública han emitido programas a favor de los animales.

En Medellín, tuvimos la suerte de lograr que todos los candidatos a la alcaldía firmaran el manifiesto por el no retorno de la Corridas de toros y cabalgatas a la ciudad, esto es un soporte que apalanca la decisión, sin embargo, no todos los candidatos incluyeron en sus planes de gobierno a los animales. Por ello, es importante hacer una revisión exhaustiva.

Los debates alimentan mucho las posibilidades de una escogencia ecuánime, el conocimiento que cada candidato expone en sus ponencias ratifica el interés que el mismo tiene frente a su posible gobierno, por ello intento mirar mucho los debates y empaparme de los temas; los candidatos ausentes no me generan confianza. Justo en el último debate para la gobernación, uno de los candidatos no tan opcionado frente a una pregunta relacionada con los animales se refirió afirmando que habían temas de mayor importancia para gobernar, creo que allí sepultó cualquier tipo de expectativa que pudiera tener ante él.

El voto conciente es un voto seguro, los invito según su tema de interés a “esculcar” las propuestas, la experiencia y los programas de gobierno de su candidato y eso si, no ser indiferente y este 27 de Octubre salir a votar.

Quienes deseen hacerlo por los animales, espero puedan orientarse a escoger la mejor propuesta para ellos.