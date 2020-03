VIDEOS: ¡TAN “CREATIVOS”! Artistas aprovechan coyuntura del Coronavirus para hacer canciones sobre el tema

El coronavirus no solo ha generado miedo y paranoia entre la población mundial, algunos artistas han aprovechado la contingencia para poner a prueba su creatividad y sacar canciones respecto a la situación y hasta las medidas de prevención de contagio.

“Usa tu tapabocas, lávate bien las manos, esto no es cuento chino; óigalo usted mi hermano, cuídate del coronavirus, cuídate que también te puede dar”, dice la canción del colombiano José Quessep a ritmo de champeta, uno de los más famosos en el momento.

Por otro lado el dominicano Yofrangel fue más allá y aparece en su video metido en una ambulancia “sufriendo” los síntomas del virus y cantando “Si tú va estornuda’ me paro ‘e la camilla Tápate la boca, tú no me va’ a enferma’ El coronaviru’ a mí no me va a da'”.

Además, un grupo de rock cristiano de Bolivia fue un poco más fatalista y a través de su canción afirma que la única forma de superar la pandemia es pidiendo a Dios. “En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti coronavirus sal de mi planeta y no vuelvas jamás, coronavirus estás temblando, Dios te está quemando por fin”, dice parte de la canción.