Videos: Marina de Estados Unidos reconoció tres encuentros de pilotos con Ovnis

La Marina de Estados Unidos reconoció que los tres videos divulgados por el New York Times sobre objetos voladores no identificados hace unos meses, son totalmente verídicos encuentros de sus pilotos.

El portavoz de las Fuerzas Navales del país norteamericano, Joseph Gradisher, declaró al portal ‘The Black Vault’ que “la Armada considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos no están identificados”.

Agregando que “la terminología de fenómenos aéreos no identificados, se utiliza porque proporciona la descripción básica para los avistamientos, observaciones de aeronaves u objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”.

Los vídeos en cuestión son conocidos como “FLIR1”, “Gimbal” y “GoFast”, el primero fue registrado el 14 de noviembre de 2004, el segundo el 21 de enero del 2015 y el tercero fue registrado el mismo día aunque no se sabe si se trataría del mismo objeto.

En la grabación de “Gimbal” incluso se puede escuchar a dos pilotos discutiendo y tratando de explicar el objeto extraño en sus pantallas.

Los pilotos aseguraron que los objetos no identificados se movían a velocidad hipersónica, no tenían propulsores o tubos de escape visibles y realizaban maniobras imposibles en el aire.