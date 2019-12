VIDEOS: Luego del accidente, Ana del Castillo aseguró que está bien y se recupera en casa

Luego de que se conociera el accidente de tránsito que sufrió Ana del Castillo el pasado domingo en horas de la madrugada, empezaron las especulaciones sobre que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Pero Erick Gerónimo, mánager de la artista, se pronunció para desmentir duchos rumores.

“Nosotros veníamos de tener una presentación en Juan de Acosta y nos dirigíamos a las festividades de Suan. Salimos con suficiente tiempo. A la altura de Palmar de Varela, en la glorieta, se presentó el accidente porque no hay iluminación y carece de señal de tránsito. El conductor manifiesta que se da cuenta que ve en el rompoy y en la maniobra pierde el control y se va contra una cuneta… No hubo alcohol, se le practicó el examen de alcoholemia al conductor y salió negativa. No iba con exceso de velocidad porque salimos con suficiente tiempo. Fue algo fortuito y la gente siempre especula”, dio a conocer Gerónimo.

FOTO: Ana del Castillo perdió una prótesis de seno en medio de un aparatoso accidente de tránsito en carreteras del Atlántico

La cantante de vallenato siempre tuvo a sus fanáticos enterados sobre su estado de salud a través de su cuenta de Instagram, en sus historias se pronunció desde la clínica y, posteriormente, se reportó desde su casa para dar más tranquilidad.