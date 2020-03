VIDEOS: ¡INESPERADO! Venecia lleva una semana cerrada y sus canales vuelven a tener aguas cristalinas con peces, cisnes y hasta ¡DELFINES!

Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus, sin embargo, un fenómeno positivo se ha presentado en medio de la pandemia y Venecia, la romántica ciudad de los canales, es la protagonista.

Varios usuarios en redes sociales, al parecer venecianos, han compartido videos y fotos en Twitter mostrando la transformación de los canales, a una semana de haber cerrado la ciudad para intentar detener la propagación del Covid-19.

En dichas publicaciones se pueden ver los canales con aguas cristalinas, que por primera vez en muchos años dejan ver algas y peces nadando a través de ellos. Además, otros han divisado cisnes paseándose como lo hacían antes las góndolas y hay un video en específico mostrando un par de delfines jugando al lado de un puerto, como si estuvieran en mar abierto.

Muchos tuiteros han compartido estas imágenes mostrando que entre la gran crisis existen situaciones que vale la pena resaltar y piden a los italianos tomar conciencia de lo que está sucediendo en la romántica Venecia, para que lo mantengan y así la naturaleza pueda ocupar de nuevo el lugar que los humanos le arrebataron.

After a week of lockdown… The canals in Venice are all clear and full of fishes. Kinda gives you the idea what will happen to Earth without Humans! pic.twitter.com/FVc7N8vmty

— TheSpaceAcademy.org✨🔭 (@ThespaceAcad) March 17, 2020