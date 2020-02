VIDEOS: Gracias al Super Bowl Shakira es la artista más escuchada del top 10 de iTunes

Shakira sigue recibiendo elogios y reconocimientos gracias a su presentación en el Super Bowl y después de tener su “Whenever wherever” en el número 1, ahora es la artista más escuchada del top 10 de iTunes.

El éxito que tuvo Shakira en el Super Bowl ya se está contabilizando. Luego del partido se conoció que “Whenever wherever“, la versión en inglés de la canción “Suerte”, se catapultó como la canción más descargada el 2 de febrero según Nielsen Music, sistema de información de datos para Billboard. Fueron más de 4 mil descargas del sencillo, lo que representa un aumento del 1,194%.

Ahora, también salió a la luz que Shakira es la artista más escuchada dentro del top 10 de iTunes, pues cuatro de sus grandes éxitos están en la lista y obviamente el número uno lo ocupa la misma barranquillera. “Whenever wherever“, “Hips Don’t Lie“, “Waka Waka” y “She Wolf” se ubicaron en las posiciones 1, 3, 5 y 9 respectivamente.

Todo esto significa que tanto la colombiana como su colega Jennifer López, quien también estuvo en el show de medio tiempo, aumentaron sus ventas en un 893%.

REINA! Shakira tiene 4 canciones en el top 10 en iTunes USA:

#1. Whenever, Wherever

#4. Hips Don't Lie

#5. Waka Waka

#8. She Wolf pic.twitter.com/fQ4EwxoHML

— ʟᴀᴛɪɴᴏ ɢᴀɴɢ (@LxtinoGang) February 4, 2020