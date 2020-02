VIDEO: Contó todo con detalles, supuesta amante de esposo de Angélica Jaramillo

Luego de conocerse la supuesta infidelidad del esposo de Angélica Jaramillo quien mostró por medio de sus redes sociales quien sería la mujer que habría dañado su matrimonio, Jessica Duque salió hablar y aclarar lo sucedido.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ Jessica contó cómo conoció al esposo de Angélica llamado Diego, según Jessica, ella acompañó a una amiga a recoger un reloj donde él estaba y que nunca lo había visto ni sabia de quien era esposo.

Jessica aseguró que luego de la ‘boleteada’ que le pegó Angélica se vio afectada y contó que Jaramillo habría sobornado a su pareja para eliminar la foto que compartió de ella en sus redes.

Así lo detalló para el medio mencionado: “como yo me veo enredada en este chisme entonces empiezo a hablar con Diego, que es el exnovio de ella, y me dice: ‘Jessica, Angélica está loca, me está sobornado. Me dice que, si no le doy 20 millones de pesos publicaba más cosas, te calumnia más”.

Jessica contó que no hablando personalmente con ella, pero si le ha escrito por medio de los mensajes de Instagram: “Angélica tú no me conoces, yo a ti no te conozco. Si estás hablando de mí necesito pruebas porque soy capaz de llegar a lo último, te puedo demandar porque me estás calumniando”.

Aunque Angélica leyó el mensaje y la bloqueó, Jessica aseguró que la pareja de ella le había dicho que era ‘mentira’ que le habrían hackeado su cuenta de Instagram, como en algún momento había dicho Jaramillo.