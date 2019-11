EN VIDEO: “Yo no soy político, yo soy un hombre de bien”, J Balvin responde a la críticas por no hablar sobre el Paro Nacional

Ante las críticas que ha recibido J Balvin por no pronunciarse sobre el Paro Nacional que se vive en Colombia, durante su presentación en la edición 2019 del Coca Cola Flow Fest, emitió un mensaje.l

“Desde acá mandarles un mensaje a Colombia, que los amo, que los quiero. Que no me importa hablar ni de izquierda ni de derecha, lo importante es ser uno derecho en la vida y echar pa lante y no pasar por encima de nadie. Yo no soy el presidente de Colombia, pero si soy un colombiano orgulloso de hacer país y llevar a mi tierra a otras partes del mundo. Soy orgulloso de ser latino”, comentó el artista antioqueño.

“Repito que no soy ni derecha ni de izquierda pero voy derecho caminando siempre pa lante con dignidad y respeto… Que entiendan que no soy político, soy un hombre de bien con un mensaje de dignidad, tolerancia y de amor y que sigan sus sueños siempre”, finalizó J Balvin.