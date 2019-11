VIDEO: Y la peor entrevistada que ha tenido ‘Juanpis González’ es… ¿¡MÁBEL MORENO!?

El famoso y excéntrico personaje ‘Juanpis González’, interpretado por el humorista Alejandro Riaño, se despachó contra la actriz Mábel Moreno en plena entrevista con Flavia Dos Santos.

‘Juanpis’ y la sexóloga brasilera estaban hablando de forma tan amena que el mismo personaje le resaltó a Flavia que hablaba mucho y eso era muy bueno para una entrevista como esas, de ese formato, porque ha tenido algunos entrevistados con los que no ha podido.

Dos Santos de inmediato le preguntó quién había sido el que no le había hablado nada o solo con monosílabas y ‘Juapis’ solo atinó a decir lo siguiente: “No voy a decir quién, pero esta vieja se dio garra. No voy a decir quién… estaba en una novela. Mábel Moreno no habla un culo”.