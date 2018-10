VIDEO Y FOTOS: Disney reveló el trailer y póster oficial de ‘Aladdin’

En 1992 Disney lanzó uno de los mejores clásicos de animación de la década, se trata de Aladdín, ahora la versión live-action de la película estará en pantalla grande y el pasado 11 de octubre salió su primer adelanto y el póster.

A través de las cuentas oficiales de Disney, se publicó el primer póster oficial de la película y el mes de estreno, en esta imagen podemos ver una lámpara y la frase “Elige sabiamente”.

“¡Déjenme salir! No puedo esperar a que todos me vean azul”, escribió Will Smith en su Instagram, el actor interpretará al genio de la lámpara.

El estreno de la nueva película esta estipulado para mayo del 2019 y el elenco está conformado por Mena Massoud como Aladdin y Naomi Scott interpretará a Jasmine.