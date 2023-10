VIDEO. ‘Vestido y alborotado’: Familia de un muchacho no asistió a la gradación , no creerás la razón

La historia se conoció por medio la plataforma de TikTok, pues ahí un muchacho contó la historia y por lo que tuvo que pasar.

Aunque era un día anhelado para él, se graduaría por méritos de la Universidad, no todo fue felicidad.

Al parecer el hombre había sacado un promedio mayor a 9.5 que seria de las más altas por eso los méritos.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

En el clip que dura pocos segundos dice que «Hoy me titulé por promedió y a mi familia se le olvido venir».

En los comentario las personas quisieron felicitar al muchacho identificado como Abraham.

Se logró leer en los comentarios que, “Me rompe el corazón leer todos estos comentarios, cuando yo daría lo que fuera porque a mi hijo le hubiera gustado la escuela y estar en su graduación”,

‘en mi graduación tuve que ir con moretones por la golpiza de mi padre, no invite a mis padres, no lo merecían, no arruinaría mi momento’, ‘Yo me fui en toga y birrete a pie a la iglesia nadie me quiso llevar menos acompañar y el fotógrafo me dice «y su familia joven?», «Pero para pedir favores si llegan a molestar».

Más noticias Internacionales.