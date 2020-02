VIDEO: “Veneco hijuep#%$”: Mujer le pegó tremenda ‘vaciada’ a una pareja de vendedores ambulantes venezolanos

Una mujer habitante de Bogotá se ha viralizado en las últimas horas después de ser grabada al parecer discriminando a una pareja de venezolanos que estaban instalados cerca de su casa haciendo ventas ambulantes.

En video quedó registrado lo que sería un acto de ‘xenofobia’ contra los ciudadanos venezolanos y en medio de la discusión la alterada mujer le reclamó a la pareja que abandonara el espacio y dejaran de invadir Colombia.

“No me venga a decir en mi país que lo respete, hijuep#%$. Venezolano invasor atrevido. Se me va de aquí ya porque esto es zona residencial estrato 5. Usted no va a invadir mi espacio”, le reclamó la mujer al venezolano.

En medio de la discusión entre la mujer y la pareja de venezolanos hubo varios cruces de palabras y a pesar de la polémica del caso, no se conoce con precisión cuándo se registraron los hechos y si se tomaron acciones legales por el acto de discriminación.