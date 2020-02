EN VIDEO: “¡Usted es un patán! Usted es un inepto” El agarrón entre Vicky Dávila y Hassan Nassar

En horas de la mañana de este martes 11 de febrero la Periodista Vicky Dávila y el actual consejero de comunicaciones de Casa de Nariño, Hassan Nassar, protagonizaron una acalorada discusión en medio de una entrevista en vivo.

Todo comenzó con la denuncia que se conoció con respecto al uso del avión presidencial por parte de la familia del presidente, Iván Duque, para la fiesta de cumpleaños de una de sus hijas. Ante la polémica, Vicky se comunicó con el consejero para hablar de la versión del gobierno al respecto.

En medio de la entrevista, Nassar manifestó que varias personajes públicos han hecho uso del avión presidencial:

“Le pongo el ejemplo Vicky, para trasladarlo con ejercicio real, porque ahí es donde está la hipocresía (…) ¿Cuántos de los que revelaron esta noticia han viajado en el avión presidencial? ¿Usted, por ejemplo, Vicky, alguna vez ha viajado en el avión presidencial?”, cuestionó el funcionario.

Vicky respondió que ha ido hacer cubrimientos a bordo del avión presidencial. A lo que Nassar le insistió y le preguntó si su esposo también ha viajado en esa aeronave.

“Sí, sí señor, estuve en el gobierno Santos en un viaje cuando la madre Laura, y fue muy criticado ese viaje y me pesó haber ido y haber aceptado esa invitación”.

Ante esto, Nassar le dijo: “Ah ok, entonces, Vicky, ¡ahí está la hipocresía!”.

Ese comentario habría sido lo que desató la ira de la periodista de Semana quien le respondió ferozmente: “No, no es hipocresía. No, Hassan, me parece que usted… ¿Es hipocresía mía? Es hipocresía mía o la suya que pone unos trinos en los cuales usted critica y hoy es jefe de prensa de la Casa Presidencial y dice otra cosa. El hipócrita es usted; a mí no me diga hipócrita”, dijo Vicky Dávila.

La discusión se fue subiendo de tono hasta que Dávila llamó patán y fracasado al consejero:

“¡Usted es un patán! Usted es un inepto, una vergüenza para el periodismo. Usted es un lagarto, usted es un fracasado”, agregó.

VEA LA ENTREVISTA:



Para que pagar 30 mil por una canal si podemos divertimos de otra manera, como por ejemplo ver a Vicky Dávila agarrada con Hassan. pic.twitter.com/qoQicj11Pv — Humo Escarlata. (@HumoEscarlata2) February 11, 2020