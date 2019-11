Video: “Usted es un hijue…”, le dijo Ana del Castillo a Iván Villazón porque no la dejó cantar con él, y las críticas no faltaron

Una vez más, la cantante vallenata Ana del Castillo quedó en el ojo de las críticas, luego de que a través de sus redes sociales, insultara a Iván Villazón, considerado por muchos como uno de los máximos exponentes de ese género, y al parecer todo habría sido porque él se negó a cantar en el mismo sitio con ella.

Aunque en el video no dice nombres, en redes sociales todos asimilaron que el mensaje iba dirigido a Villazón. Todo se habría generado porque él no la invitó a cantar en una discoteca de Barranquilla, por lo que Ana del Castillo no dudó en decirle que él es un “hijueputa”.

Lo que le faltaba a Ana del Castillo para ser lo más nefasta, meterse con el Maestro Iván Villazón por no dejarla cantar en tarima junto a él. pic.twitter.com/Z2A33ehtTq — Cristian Stark (@CristianYaber) November 3, 2019

Rápidamente sus comentarios se convirtieron en miles de críticas, pues para muchos amantes del vallenato les pareció una falta de respeto contra uno de los pilares de esa música.

Osea q el Maestro @ivanvillazon tiene la obligación de montarte a la tarima a Cantar porq tu estabas ahí te pasaste de Piña el folclor te las va a cobrar Ana Del Castillo @HenryMto29https://t.co/bY0WnLG5NV — 🇨🇴 Franco José Samper F 🇨🇴 (@FrancoJSamperF) November 3, 2019

Según Ana Del Castillo a la voz tenor del vallenato Villazon le faltan guevas para cantar con ella, por qué según ella tiene más voz que Villazon 🤣🤣😂 Esos egos lo único que les queda es pegarce una estrellada dura en este folclor — Odair Manjarres (@odairman) November 3, 2019

Madre mía ahora si me sorprendió Ana del Castillo, decirle a Iván Villazón que es un Hijueput…. 7mil 500 millones de veces Hijueput… Que barbaridad, ahora si se pasó de piña. — Ivan Collazos G🚩 (@IVANCHUCHUUU) November 3, 2019